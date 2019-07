Bielefeld/Lügde (dpa) - Der neue Verdächtige im Missbrauchsfall von Lügde ist auf freiem Fuß. Dies teilte die Polizei Bielefeld am Donnerstag auf Anfrage mit. «Er wurde weder vorläufig festgenommen, noch wurde ein Haftbefehl gegen ihn beantragt», hieß es.

Die Ermittler hatten am Vormittag mitgeteilt, dass der 57-Jährige aus Steinheim bei Höxter als weiterer Beschuldigter in dem Verfahren geführt wird. Die Ermittler hatten am Mittwoch die Parzelle des Mannes auf dem Campingplatz in Lügde an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen durchsucht.

Die Durchsuchung wurde am Donnerstag fortgesetzt. Dabei werde nach Beweismitteln gesucht.