Berlin (dpa) - Auf dem Gelände eines Asia-Einkaufszentrums im Berliner Ortsteil Lichtenberg ist am Donnerstag ein großes Feuer ausgebrochen. Laut Berliner Feuerwehr handelt es sich um das Dong-Xuan-Einkaufscenter, das aus mehreren Markt- und Lagerhallen besteht.

150 Feuerwehrleute seien im Einsatz, es brenne auf einer 5000 Quadratmeter großen Fläche, schrieb die Polizei am Nachmittag auf Twitter. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Auf Fotos war eine tiefschwarze Rauchsäule zu sehen, die im Osten der Hauptstadt in den Himmel stieg. Ob sich noch Menschen in den Gebäuden aufhielten, war am Nachmittag zunächst unklar.

Das Dong-Xuan-Center ist ein weit über Berlin hinaus bekanntes Einkaufszentrum. Vor allem Händler vietnamesischer Herkunft verkaufen auf dem früheren Industriegelände asiatische Produkte. Zudem gibt es dort Restaurants, Friseurläden und Nagelstudios.

Vor rund drei Jahren, im Mai 2016, war schon einmal ein Großbrand in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Asia-Einkaufszentrums ausgebrochen. Verletzt wurde damals niemand. Der Schaden wurde auf drei Millionen Euro geschätzt.