Schierling (dpa) - Ein Selfie von zwei Polizisten mit einem Findelhund hat Nutzer in sozialen Netzwerken begeistert. Die Beamten nahmen den Hund in ihre Obhut, der vorher frei auf einer Straße in Bayern herumgelaufen war, wie eine Sprecherin sagte.

Eine Passantin hatte das Tier in der Nähe von Schierling am Vortag bemerkt und es bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sein Herrchen sei weit und breit nicht zu sehen gewesen, schrieben die Beamten bei Facebook. Also öffneten sie die Tür ihres Streifenwagens und «schwubs die wubs» habe der Hund auf der Rücksitzbank gesessen.

Das Selfie der Beamten zeigt den Hund hechelnd auf der Rückbank im Polizeiauto. «Mit so einem Passagier an Bord könnte eine Fahrt wohl kaum schöner sein», hieß es bei Facebook weiter. Sie brachten den Hund der Rasse Shiba in eine Hundepension - dort wurde er von seinem Herrchen abgeholt.