In den darauffolgenden Tagen könne die starke Julisonne die Temperaturen zwar wieder von Tag zu Tag etwas ansteigen lassen. Sommertage - mit mindestens 25 Grad - würden zur Wochenmitte hin allerdings lediglich an Mosel und Oberrhein erreicht. Vor allem nachts kühle es deutlich ab. «Die Temperaturen sinken meist auf 12 bis 7 Grad», erklärte der Sprecher. In höheren Lagen sind bis zu 4 Grad möglich.

Die Waldbrandgefahr geht laut dem Wetterdienst zwar etwas zurück. Die Trockenheit halte allerdings in Teilen Deutschlands weiter an. Zwar gebe es vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee wiederholt kurze Schauer, diese dauerten aber nicht lange.