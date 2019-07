Autofahrer müssen mit viel Stau am Wochenende rechnen

Die Staugefahr ist laut ADAC-Stauprognose am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr am größten.

Besonders betroffen seien die A1, die A31, die A40, die A57 und die A61, die in Richtung der Küsten führen, prognostiziert die Straßen-NRW-Zentrale . Am Sonntag sei aber schon eine deutlich entspanntere Verkehrslage zu erwarten.

Streckensperrungen im Ruhrgebiet Auch Bahnfahrer müssen sich im Ruhrgebiet während der Sommerferien auf umfangreiche Fahrplanänderungen einstellen. ...

Werktags, früh morgens oder spät abends fahren

„Wer flexibel ist, sollte auf einen anderen Reisetag ausweichen, zum Beispiel Montag oder Dienstag“, rät Verkehrsexperte Professor Roman Suthold . Zudem seien am frühen Morgen sowie am späten Abend und in der Nacht die Chancen besser, mit wenig Staus ans Ziel zu kommen. "Auf jeden Fall sollte man ausgeruht losfahren und genug Pausen einplanen“, sagt Roman Suthold.

Strecken in NRW mit den meisten Baustellen: A1 (Köln – Dortmund – Osnabrück), A2 (Recklinghausen – Dortmund), A3 (Köln – Kreuz Ratingen-Ost), A4 (Aachen – Köln), A40 (Duisburg – Essen), A42 (Duisburg – Herne), A45 (Hagen – Olpe), A46 (Neuss – Wuppertal).

Bundesweite Staustrecken am Wochenende (12. bis 14. Juli)

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1/A 3/A4 Kölner Ring

A1 Bremen – Hamburg – Puttgarden

A2 Oberhausen – Hannover – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg

A4 Erfurt – Dresden – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Metz/Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Was tun bei Stau? Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Auch die Ausweichstrecken sind schnell verstopft. Erst ab Staus von mehr als zehn Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung ergebe es Sinn, abzufahren. ...

Zwangsstopps von mehreren Stunden im Ausland möglich

Auch im benachbarten Ausland brauchen Autofahrer gute Nerven. Lange Zwangsstopps von mehreren Stunden sind laut ADAC möglich. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten.

Staugefahr besteht bei der Einreise nach Deutschland an den drei Autobahngrenzübergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim).

Internationale Staustrecken

Niederlande: A1 (GÜG Bentheim/D – Amsterdam), A4 (Amsterdam – Den Haag – Rotterdam), A7 (GÜG Bunde/D – Groningen – Amsterdam), A12 (GÜG Emmerich/D – Utrecht – Den Haag), A67 (GÜG Venlo/D – Eindhoven – GÜG Ersel/B)

So bildet man eine Rettungsgasse Schon bei stockendem Verkehr muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrer auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Ansonsten drohen Bußgelder von mindestens 200 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Ist es in engen Baustellenbereichen aufgrund deutlich schmalerer Fahrspuren nicht möglich, die Rettungsgasse korrekt zu bilden, empfiehlt der ADAC Nordrhein, mit genügend Abstand versetzt zu fahren. So können Autofahrer im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln und damit den linken Fahrstreifen für Rettungskräfte freimachen. ...