Celle (dpa) - Ein fünfjähriger Junge hat die Polizei in Celle besucht, um schon mal seinen Berufswunsch zu hinterlegen. Wie die Polizei mitteilte, erschien der Knirps am Dienstag unangekündigt mit seinen Eltern, um sich an Ort und Stelle als Polizist zu bewerben.

Den Eltern habe er zuvor erläutert, dass es wichtig sei, persönlich vorbeizuschauen. So könnten die Polizisten für die Zukunft schon einmal seinen Namen aufschreiben. Die diensthabenden Beamten führten den Fünfjährigen durch ihr Revier, das er reich beschenkt mit Polizeiturnbeutel, Malbuch und Schlüsselanhänger wieder verließ.

Bis zu einer echten Bewerbung hat der Junge aus dem Dorf Eicklingen bei Celle noch etwas Zeit. Polizeianwärter müssen in Niedersachsen volljährig sein und neben anderen Voraussetzungen einen Auto-Führerschein haben. 17-Jährige dürfen sich schon bewerben, wenn sie den Führerschein für begleitetes Fahren nachweisen können.