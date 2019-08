Magdeburg (dpa) - Nach der Attacke auf einen 22-Jährigen aus Hamburg in einer Straßenbahn in Magdeburg hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) in Untersuchungshaft gebracht, teilte die Polizei mit.

Gegen die 16 und 18 Jahre alten Deutschen werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Sprecher. Nähere Angaben machte er unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Wie die Polizei berichtete, hatte der 22-Jährige in der Straßenbahnlinie 1 am Sonntag eine Gruppe zur Rede gestellt, die das Inventar demolierte. Die Polizei ging bei der Gruppe von zunächst vier bis sieben Männern und Frauen aus. Der 22-Jährige sei geschlagen und getreten worden, erst in der Bahn und dann an einer Haltestelle. Er erlitt den Angaben nach schwerste Kopfverletzungen. Die Ärzte sprachen von Lebensgefahr. Der Mann befinde sich weiter in ärztlicher Behandlung, sagte der Polizeisprecher.

Aufgrund der Zeugensuche über die Medien wurden den Angaben nach auch zwei Mädchen im Alter von 16 Jahren ermittelt. Unklar blieb zunächst, was ihnen vorgeworfen wird. Es gebe Videoaufnahmen von der Tat gegen 20.30 Uhr, hieß es. Diese würden nun ausgewertet.