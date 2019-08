Laut Experten-Angaben produziert der Amazonas-Regenwald ein Fünftel des weltweiten Sauerstoffs, fast die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten sind dort beheimatet. Auch deswegen wird das Gebiet "die Lunge der Welt" genannt - ist aber bedrohter denn je.

Schlimmste Brände seit Jahren

Schon seit Jahren wird Brasilien und dessen Regierung scharf kritisiert, da zur Gewinnung von Nutzflächen und Rohstoffen riesige Waldflächen abgeholzt und gerodet werden. Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro will den Amazonas sogar komplett zum Rohstoffabbau freigeben und dafür unter anderem auch Naturschutzgebiete und Reservate von Ureinwohnern opfern.

Inmitten dieser Diskussionen kommt die Meldung, dass im Amazonas die schlimmsten Waldbrände seit Jahren wüten. Das brasilianische Weltrauminstitut Inpe berichtet, dass seit Anfang des Jahres mehr als 82.000 Brände registriert wurden. Aktuell ziehen riesige Rauchwolken auf. Diese sind so groß, dass sie den Himmel über dem 2700 Kilometer entfernten São Paulo verdunkelten.

Brandrodung als Ursache

Ursache für die Brände sind vor allem die illegale Abholzung und Brandrodung in der Region.

Unterdessen macht sich im Internet ein Sturm der Entrüstung und der Anteilnahme breit. Unter dem Hashtag #PrayforAmazonas (alternativ #PrayforAmazonia) werden Präsident Bolsonaro schwere Vorwürfe gemacht. Tausende Menschen und Umweltorganisationen schließen sich den Protesten an. Es wird mehr Aufmerksamkeit für die "grüne Lunge" Amazonas gefordert. Auch in Deutschland ist das Thema in den sozialen Netzwerken ganz oben in den Trends.