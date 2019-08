Der Handlungsdruck steigt. Nach mehreren schweren Unfällen mit E-Tretrollern in deutschen Städten fordern Kommunen und führende Anbieter eine automatische Geschwindigkeitsdrosselung in bestimmten Verkehrsbereichen. „Das Verkehrsministerium soll zum Schutz von Fußgängern auf flächenhaft nicht zulässigen Verkehrsflächen dafür sorgen, dass Elektrokleinstfahrzeuge dort automatisch gedrosselt werden können. So können schwere Unfälle vermieden werden“, heißt es wörtlich in einem gemeinsamen Papier des Deutschen Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes.

Auch vier führende Anbieter von E-Scooter-Verleihsystemen haben das Papier mit unterzeichnet. Neben der Drosselung der Roller, die in der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge festgeschrieben sein soll, fordern die Städte und die Verleiher klare Regeln, wo Roller stehen dürfen und wo nicht. „Diese Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit erhöhen und die Integration der Roller in den kommunalen Straßenverkehr verbessern“, sagen der Hauptgeschäftsführer des Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes, Helmut Dedy und Gerd Landsberg.

Zahlreiche Anbieter drängen auf den Markt

In den vergangenen Monaten war die Nachfrage nach den E-Rollern vor allem in größeren Städten deutlich gestiegen, zahlreiche Anbieter drängen auf den lukrativen Verleih- und Verkaufsmarkt – auch in Münster und anderen Städten des Münsterlandes. Zuletzt hatte es Meldungen über Unfälle gegeben, auch das Abstellen und Zurücklassen der Roller hatte für Unmut gesorgt.

Das Verkehrsministerium hatte Ende Juli erklärt, eine bestimmte Software bei Leihmodellen unter die Lupe zu nehmen. Konkret handelt es sich um eine Funktion, die die Geschwindigkeit von E-Scootern automatisch drosseln kann, sobald man damit in bestimmte Bereiche fährt. Darunter fallen etwa Fußgängerzonen, die wie Gehwege für die kleinen Gefährte tabu sind. Die Zonen werden über das globale Satellitennavigationssystem GPS markiert. Die Betriebserlaubnis ist Voraussetzung dafür, dass E-Scooter unterwegs sein dürfen.