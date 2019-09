Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg erklärte gegenüber dem Boulevardblatt: „Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, dazu gehören auch digitale Bildaufnahmen. In diesem Zuge wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg erwirkt. Diese wurden vollstreckt.“

Laut der Zeitung soll es sich dabei um Metzelder handeln, der unter anderem für Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04 spielte. Seine Profikarriere startete er 1999 beim Drittligisten SC Preußen Münster, dort sitzt er seit 2016 auch im Aufsichtsrat.

Fahnder sollen den gebürtigen Halterner am Dienstag in der Sportschule Hennef abgefangen haben. Dort absolviert der Vizeweltmeister von 2002 zurzeit einen Lehrgang zum Fußballlehrer. Die Ermittler beschlagnahmten laut „Bild“ das Mobil-Telefon und begleiteten ihn anschließend zu seinem Haus in Düsseldorf.

Hintergrund: Nach Informationen der Zeitung soll sich eine Ex-Freundin bei der Hamburger Polizei gemeldet haben und 15 kinderpornografische Fotos vorgelegt haben, die sie per WhatsApp bekommen haben soll. Absender: angeblich Metzelder. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht.