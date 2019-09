Manchmal verspürt Judith Grümmer das Bedürfnis, an nichts mehr denken zu wollen. Es zieht sie in diesen Momenten raus zu ihrem Islandpferd – für einen Ausritt. Das 800-Seelen-Nest Rodder eignet sich dazu perfekt. Es liegt abgelegen in der Vulkan­eifel. Am Himmel kreisen hin und wieder Kormorane. Die Hügel sind sattgrün. Der Blick kann ins Weite schweifen.