«Die 469 Kilogramm Methamphetamin, die der Zoll beschlagnahmt hat, hätten der organisierten Kriminalität Einnahmen in Höhe von mindestens 235 Millionen neuseeländischen Dollar (rund 136 Millionen Euro) gebracht», sagte der Zollbeamte Bruce Berry am Freitag. Die Menge hätte den «nationalen Konsum» für rund sechs Monate gedeckt, fügte er hinzu.

Bereits Mitte August hatte der Zoll die Lieferung der synthetischen Droge entdeckt, hieß es. Sie sei aus Thailand gekommen. Nach mehreren Hausdurchsuchungen in den vergangenen Tagen seien am Freitag zwei Kanadier und ein Neuseeländer vor einem Gericht in Auckland erschienen. Wegen der Einfuhr und des Besitzes von Drogen drohe ihnen im äußersten Fall lebenslange Haft. Weitere Festnahmen seien möglich. Anfang des Jahres hatten neuseeländische Behörden Ermittlungen zu einem ausländischen Verbrechersyndikat aufgenommen und Verbindungen zu einem Unternehmen in Neuseeland aufgedeckt.