Die Feuerwehr in Osnabrück hat in der Nacht zum Donnerstag einen Jugendlichen aus einem Lüftungsschacht auf dem Dach eines Kaufhauses befreit. Der 17-Jährige sei mit seinem 14 Jahre alten Freund auf das Dach geklettert, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Feuerwehr berichtete via Facebook, dass der Lüftungsschacht 40 Meter in die Tiefe führte. „Nur durch Glück sei er auf zwei dünne Eisenstangen gefallen.“

Die Suche nach dem Jungen sei äußerst schwierig gewesen. Da die Drehleiter zu kurz war, hätten die Retter „auf verschachtelten Wegen zum Dach, dann über eine Treppe auf ein anderes Dach, dann über Leitern auf ein Vordach und dann schließlich die letzten fünf Meter auf dem Dachsims“ laufen müssen. Da der Jugendliche das Bewusstsein zu verlieren drohte, entschlossen sich die Feuerwehrleute laut Facebook zu einer „Crashrettung“.

Sie verzichteten darauf, sich selbst anzuseilen, den Jugendlichen mit einem zweiten Seil zu sichern und Werkzeug wie ein Dreibein einzusetzen. „Das hätte uns bestimmt 30 bis 50 Minuten gekostet“, sagte Jan Südmersen, der mit vor Ort war. „Das war nicht machbar. Der Junge fing an zu zittern, wir mussten Angst haben, dass er durch die Stäbe fällt“, meinte er. Darum haben die Feuerwehrleute ihn so aus dem Schacht gezogen.

Auf dem Dachsims wurde der Junge notfallmedizinisch versorgt, bevor ihn weitere Höhenretter mit einer Korbtrage in Sicherheit brachten. Wie die beiden auf das Dach kamen und was sie dort wollten, war zunächst unklar.