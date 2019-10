Berlin (dpa) - Manche kamen aus Schwedt an der Oder, andere gar aus Mexiko: Am 50. Jahrestag der Eröffnung des Berliner Fernsehturms haben zahlreiche Besucher das Wahrzeichen der Bundeshauptstadt am Alexanderplatz besucht.

Zahlen lagen den Betreibern am Donnerstag zunächst nicht vor, aber: «Es ist sehr, sehr voll, wir haben einen wahnsinnig tollen Zulauf», sagte die Geschäftsführerin der zuständigen Gastronomiegesellschaft, Christina Aue . Besucher hätten persönlich herzliche Glückwünsche überbracht, erzählte sie.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rühmte das Wahrzeichen und seine Betreiber: «Er hat in Zeiten der Teilung den Menschen Hoffnung und ein Gefühl der unbeschwerten Freiheit gegeben. Heute ist er ein Symbol des geeinten Berlin», ließ er mitteilen. «Happy Birthday, Fernsehturm.»

Der «Telespargel» - so die ostdeutsche Wortschöpfung laut Zentral- und Landesbibliothek - wurde nach knapp vier Jahren Bauzeit nahe dem Alexanderplatz am 3. Oktober 1969 wenige Tage vor dem 20. Jahrestag der DDR (7. Oktober) eröffnet. Der Turm gilt heute als höchstes Bauwerk Deutschlands (368 Meter). Etwa 60 Millionen Besucher kamen seit der Eröffnung. Der Fernsehturm gehört heute der Deutschen Funkturm GmbH, einer Telekom-Tochter.

Am Donnerstag habe «richtige Geburtstagsstimmung» geherrscht, sagte Pressesprecher Dietmar Jeserich. Drei Menschen hätten am Donnerstag sogar ihren eigenen 50. Geburtstag auf dem Turm gefeiert. Besucher aus dem Berliner Umland seien ebenso dort gewesen wie Menschen aus Asien, Kanada oder Mexiko. Trotz des durchwachsenen Wetters genossen die Gäste die berühmte kilometerweite Sicht auf Berlin und das Umland.

Anlässlich des Jubiläums bekamen Besucher Eintrittskarten, die den Originalen von 1969 nachempfunden waren. Außerdem erwartete die Gäste eine Fotoausstellung, die den «Telespargel» von Beginn der Bauphase bis heute präsentierte, sowie Marmorküchlein mit Geburtstagskerzen. Bei einer Tombola wurden unter anderem Karten für die Silvestergala im Fernsehturm verlost, über die sich den Angaben nach ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen freuen durfte. Am Abend sollte noch ein geschlossener Festakt mit Gästen aus Politik und Gesellschaft stattfinden.