Flaschenwurf aus Partyzug - 31-Jähriger stellt sich auf Rückfahrt

Nach dem lebensgefährlichen Flaschenwurf aus einem Partyzug im Bahnhof von Kamen hat sich der Tatverdächtige auf der Rückfahrt der Polizei gestellt. Am Freitag war am Bahnhof im westfälischen Kamen ein zweijähriges Mädchen von einer umherfliegenden Whiskyflasche schwer am Kopf verletzt worden.

Auf der Rückreise von der Nordsee habe sich ein 31-Jähriger aus Moers am Sonntag als Verursacher zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Vorausgegangen waren umfangreiche Befragungen der etwa 500 Reisenden an Bord des Zuges und Druck der Polizei.

So waren zwei Kripo-Beamte am Sonntag erneut in den zurückreisenden Zug eingestiegen und hatten unter anderem Lautsprecherdurchsagen eingesetzt. Der Deutsche sei vernommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Kind ist außer Lebensgefahr

Das kleine Mädchen wurde am späten Freitagvormittag plötzlich von einer Flasche getroffen, als der Vater mit dem Kleinkind auf dem Arm die Treppen zum Bahnsteig hinaufging. Rettungskräfte brachten es ins Krankenhaus. Das Kleinkind ist nach einer OP außer Lebensgefahr.

Die Flasche flog nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einem Partyzug, der gerade den Bahnhof in Kamen durchfahren hatte. Auch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Flasche aus dem Zug geworfen wurde, allerdings nicht gezielt auf einen Menschen. «Wir haben keinen Anhaltspunkt für ein gezieltes Werfen», erläuterte Henner Kruse, der Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft.

Großaufgebot in Greven

Der Partyzug fuhr am Freitag zunächst weiter, im etwa 65 Kilometer entfernten Greven wurde er gestoppt. Die Bundespolizei rückte mit einem Großaufgebot mit Beamten aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland an. Dutzende Polizisten nahmen die Personalien der Reisenden des Partyzuges auf. Die Passagiere verhielten sich dabei sehr kooperativ, wie ein Sprecher der Bundespolizei schilderte.

Ferienzug wird von der Polizei inspiziert 1/12 Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

«Ich habe vollstes Verständnis für die Polizei. Gut, dass sie den Täter finden wollen», sagte Dieter Nübling (57) der «Bild»-Zeitung vom Samstag. Er war demnach am Freitagmorgen mit seinem Kegelclub in Köln in den zehn Waggons umfassenden Zug eingestiegen.

Veranstalter will Behörden bei Aufklärung unterstützen

Die Stimmung im Zug war nach dem Bekanntwerden des Vorfalls getrübt, wie der «Hellweger Anzeiger» vom Samstag berichtete. Die DJs hätten die Musik im Tanzwagen abgedreht, habe ein Mitreisender berichtet. Als die Fahrt weiterging, sei die Musik nur noch gedämpft gelaufen.

Der Veranstalter Müller-Touristik will die Behörden bei der Aufklärung unterstützen. «Die ermittelnden Behörden haben unsere volle Unterstützung und erhalten von uns alle Informationen, die sie benötigen», erklärte der Geschäftsführer in Münster, Bernd Niemeyer, in einer schriftlichen Stellungnahme am Samstag. Das Unternehmen verurteile die Tat zutiefst und wünsche dem Mädchen eine baldige und vollkommene Genesung.

An Bord des Partyzugs, der am Freitag in Köln mit rund 500 Personen gestartet sei und Norddeich Mole als Ziel gehabt habe, sind nach Angaben des Veranstalters verschiedene einzelne Gruppen gewesen. Getränke an Bord würden in weichen Pfandbechern aus biologisch abbaubarem Material ausgegeben. Grundsätzlich sei das Mitbringen von Getränken und Speisen nicht untersagt. «Ein Recht zur Taschenkontrolle haben wir als Reiseveranstalter nicht.» Einige Fenster könnten - wie auch in alten ICs (Intercity-Zügen) - während der Fahrt geöffnet werden.