Berlin (dpa) - Für den Glücksatlas 2019 haben Experten die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland gemessen. Der Report, den die Deutsche Post zum neunten Mal bei Wissenschaftlern in Auftrag gegeben hat, wird heute in Berlin (10.30 Uhr) vorgestellt.

Er zeigt immer auch die unterschiedlichen Stimmungslagen in den Bundesländern - wiederholt lag Schleswig-Holstein an der Spitze. Es zeigten sich auch noch Unterschiede zwischen Ost und West. Als ergänzendes Thema widmet sich der Glücksatlas in diesem Jahr unter anderem der Gleichbehandlung der Geschlechter. Für den Report werden Daten der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ausgewertet, hinzu kommen eigene Befragungen.