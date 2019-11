Den Haag (dpa) - Im Zentrum von Den Haag hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt. Das meldete die niederländische Polizei per Twitter .

Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenagentur ANP gab es zunächst keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv. Die Polizei beschrieb den flüchtigen mutmaßlichen Täter als einen Mann von etwa 45 bis 50 Jahren mit schwarzem lockigen Haar und dunklerem Teint. Er trug demnach einen Schal und ein grauen Jogginganzug.

Mehrere Krankenwagen eilten zum Ort des Geschehens in einer Geschäftsstraße von Den Haag, dem Regierungssitz der Niederlande. Dort waren laut Medienberichten besonders viele Menschen wegen der Black-Friday-Verkaufsaktionen unterwegs.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Dort waren bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu, bei einer Pressekonferenz am Abend.