Shopping ohne „Jingle Bells“

Wie laut so eine Kasse im Supermarkt sein kann. Wie extrem die Truhen mit der Tiefkühlware plötzlich vor sich hinbrummen. Und wie hell die Käsetheke leuchtet. Dabei hat sich all das im Supermarkt von Three Kings, einem Vorort von Auckland, überhaupt nicht geändert. Nur, dass in der Kaufhalle ansonsten alles Andere auf leise gestellt wurde und auf dunkel. Die Dinge, auf die normalerweise kaum ein Kunde achtet, fallen nun besonders auf.

Jeden Mittwoch zwischen 14.30 und 15.30 Uhr wird in 180 Filialen das Licht heruntergedimmt und die wird Musik ausgeschaltet, selbst jetzt im Weihnachtsgeschäft. Das hat den Nebeneffekt, dass man von „Jingle Bells“ und „Last Christmas“ zumindest 60 Minuten lang garantiert verschont bleibt.

Die Idee für die „Quiet Hour“ geht auf eine Countdown-Angestellte mit autistischem Kind zurück. Wenn sie den Sohn zum Einkaufen mitnahm, fing er oft an zu schreien: Menschen, die an Autismus leiden, nehmen alltägliche Reize wie Geräusche, Gerüche oder helles Licht oft besonders intensiv wahr.

60 leise Minuten

Mit der „Stillen Stunde“ experimentierte die Kette im vergangenen Jahr zunächst in ausgewählten Testmärkten, auch in Three Kings. Der frühe Nachmittag wurde gewählt, weil viele Eltern dann gerade die Kinder von der Schule abgeholt haben. Natürlich spielte auch eine Rolle, dass das nicht die umsatzstärkste Zeit ist. Auf Kundenseite war die Resonanz so gut, dass es die 60 leisen Minuten nun praktisch überall gibt. In Three Kings kommen mittwochs nun auffällig viele ältere Kunden. Filialleiter Dave Chollo (50) sagt: „Meinetwegen können wir das gern länger machen als eine Stunde pro Woche. Dem Umsatz schadet es jedenfalls nicht.“

Technisch ist die Sache unkompliziert. Chollo muss nur drei Schalter umlegen. Dann geht an der Decke die Hälfte der Neonröhren aus, das hauseigene Radio wird still, und die interne Sprechanlage ist außer Betrieb.

Die 90 Angestellten haben zudem Anweisung, keine Einkaufswagen mehr zusammenzuschieben und auch beim Aus- und Einräumen leise zu sein. Nur an den Kassen ist der übliche Betrieb. Amy Brown (34) und ihre Tochter Eloise (8) sind eigens zur „Stillen Stunde“ gekommen. „Ich kaufe viel lieber ein, wenn dieses ewige Gedudel weg ist. Dann habe ich weniger Stress“ sagt die Mutter. „Und ich glaube, dass man letztlich mehr Geld ausgibt.“

Pro: Etwas mehr Besinnung! In der Werbepsychologie gibt es das Phänomen Reaktanz. Permanente Wiederholung einer Botschaft führt zum Widerstand. Viele Kunden fühlen sich durch das Weihnachts-Dauergedudel manipuliert und genervt.

Und erst die Verkäuferinnen und Verkäufer! Auch in einer Konsumgesellschaft sollten Besinnung und Respekt möglich sein – gerade in der Weihnachtszeit. Ein schönes Adventslied hat immer etwas Erhabenes und Sehnsuchtsvolles. Das braucht Atmosphäre! Oft geht zudem der Unterschied zwischen Advents- und Weihnachtslied im großen Kaufgerummel völlig verloren! Weniger ist mehr! Von Claudia Kramer-Santel ...