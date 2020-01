Die Woche startet meist trocken und sonnig

Rottach-Egern: Auf den Hängen über dem Hotel Bachmair am See liegt Schnee am Tegernsee bei trüben Wetter. Nachdem im letzen Jahr riesige Schneemassen das Gebiet rund um den Tegernsee fast zum Erliegen gebracht haben, sind in diesem Jahr milde Temperaturen und wenig Schneefall vorherrschend.