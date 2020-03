Den 30. Geburtstag der „Düne 13“ hat Ron Piekarski alleine gefeiert. Seine Kultkneipe am Langeooger Hauptstrand ist seit Tagen menschenleer – genauso wie alle Pensionen, Hotels und Restaurants auf den ostfriesischen Inseln. Eine Situation, die gerade an Orten, die gänzlich auf Tourismus ausgelegt sind, an die Substanz geht.

„Ist die Saison schon zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat?“, fragt sich der 36-jährige Gastronom und spricht stellvertretend für seine unzähligen Kollegen. Seit der Verfügung des Landes, die Nordseeinseln zum Schutz vor weiteren Infektionen zu räumen, herrscht dort gespenstische Stille. Und selbst der Austausch unter den Insulanern selbst beschränkt sich durch das strikte Kontaktverbot meist auf ein „Moin“ aus der Ferne und verlagert sich immer intensiver ins Digitale.

Für einen kontaktfreudigen Menschen wie Ron Piekarski eine physische Vollbremsung. Seit er die „Düne 13“ im Mai 2013 übernommen hat, kannte er keinen einsamen Tag. Selbst beim Strandspaziergang vor oder nach der Arbeit, zwischen Partys und Aktionen gab’s immer Begegnungen – ob geplant oder ungeplant. Täglich brachte der Fährbetrieb Hunderte Menschen, daneben viele Tagestouristen, auf das beliebte Eiland. Ein Besuch von Comedian Luke Mockridge vor eineinhalb Jahren, der hier die beste Alternative zum „17. Bundesland der Deutschen“ sah, gab der „Düne“ zusätzlichen Schub. Über Ostern war Langeoog eigentlich ausgebucht.

Geburtstagsfest am 21. März fiel aus

„Am 14. März, das war ein Samstag, hatten wir die ,Düne‘ zum letzten Mal geöffnet. Es war richtig gut“, beschreibt das Langeooger Ratsmitglied im Gespräch mit unserer Zeitung, um gleich eine Einschränkung zu machen: „Wir hatten schon da extrem drauf geachtet, dass es nicht zu voll im Laden wird. Die Hygiene war seit Tagen der größte Schwerpunkt.“ Für das Geburtstagsfest am 21. März gab’s allein über „Facebook“ mehr als 300 Anmeldungen, sehr viele aus Nordrhein-Westfalen. „Wir hatten schon befürchtet, dass da etwas Schlimmes auf uns zukommt. Aber so krass habe ich es mir nicht vorgestellt.“

„Nach Strohhalmen für die eigene Zukunft suchen“

Weitermachen will Ron Piekarski auf jeden Fall. Seit Mittwoch steht fest, dass ein Betrieb wie seiner mit bis zu fünf Mitarbeitern rund 3000 Euro aus dem Hilfspaket bekommt. „Das reicht natürlich nicht, ist aber ein Lichtblick“, sagt er. „Wir suchen händeringend nach Möglichkeiten, uns über Wasser zu halten.“

Schließlich wisse niemand, wie lange die Insulaner diesen Zustand einer Geisterinsel noch ertragen müssen. „Der Tag besteht jetzt eigentlich darin, sich online zu informieren, nach Strohhalmen für die eigene Zukunft zu suchen“, beschreibt Ron Piekarski. „Und vor allen Dingen gesund zu bleiben.“ Daneben veröffentlicht er täglich ein kurzes Video auf seinem „Youtube“-Kanal „Die Düne13“, in dem er die Auswirkungen der Coronakrise aus seiner Sicht schildert. Nicht nur aus Langeweile, sondern auch, um die gute Verbindung zu Stammgästen, Freunden und Geschäftspartnern zu halten. „Wir wollen nicht vergessen werden.“