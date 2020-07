Münster/Duisburg -

Von Stefan Biestmann

21 junge Menschen starben bei dem Loveparade-Unglück in Duisburg am 24. Juli 2010. Auch der Münsteraner Benedict Becks kam bei dem Massengedränge ums Leben. „Er war zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagt sein Vater im Gespräch mit unserer Redaktion.