Zwei Gewaltverbrechen erschüttern Celle

Celle (dpa) - Zwei fast zeitgleiche Gewaltverbrechen, ein Toter und noch viele offene Fragen: Nach Messerattacken auf zwei Männer in Celle nur wenige Kilometer voneinander entfernt war die Lage am späten Montagabend für einige Stunden unübersichtlich.

Ein 54-Jähriger starb nach dem Angriff in seiner Wohnung, ein 59-Jähriger wurde notoperiert und schwebte am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. «Wir gehen der Frage nach: Hängen diese beiden Taten zusammen?», sagte Polizeisprecherin Birgit Insinger . «Es kann Zufall sein. Ob es Zufall ist, wird sich herausstellen.» In beiden Fällen wurden Tatverdächtige festgenommen. Ihre Motive lagen zunächst im Dunkeln. Terror schlossen die Ermittler in der niedersächsischen Stadt aber aus.

Als die Lage noch unklar war, hatte die Polizei über soziale Medien Anwohner dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Hintergrund war, dass der 59-Jährige angegeben hatte, er sei von einem jungen Radfahrer attackiert worden. Dieser sei zunächst geflüchtet. Die Warnung wurde gegen Mitternacht wieder zurückgenommen, weil der 20 Jahre alte mutmaßliche Angreifer gefasst werden konnte.

Vom ersten Angriff erfuhr die Polizei am Abend über einen Notruf. Gemeldet wurde ein Überfall in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hehlentor nördlich des Stadtzentrums. Als mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten einen 45-Jährigen noch am Tatort fest. Es gebe Hinweise, dass der Tatverdächtige und das 54 Jahre alte Opfer sich kannten, sagte die Sprecherin. In der Nacht sicherten Polizisten mit Maschinenpistolen den Zugang zu dem Haus, wo sich viele Familienangehörige des Getöteten eingefunden hatten.

Keine Stunde nach dem ersten Notruf erfuhr die Polizei von Mitarbeitern eines Krankenhauses, dass ein 59-Jähriger in einem anderen Stadtteil mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sei. Seiner Aussage zufolge hatte ihn ein junger Radfahrer im Vorbeifahren mit einem Messer attackiert. «Er könnte ein Zufallsopfer sein», sagte die Polizeisprecherin. In beiden Fällen seien die mutmaßlichen Täter und Opfer Deutsche.

Die 70 000-Einwohner-Stadt am Südrand der Lüneburger Heide war erst vor zwei Wochen wegen eines Raubüberfalls auf einen Juwelier in den überregionalen Schlagzeilen. Der 71 Jahre alte Inhaber des Geschäftes erschoss die beiden Räuber. Gegen den Mann wird wegen Verdachts des Totschlags ermittelt. Er habe eine Aussage über seinen Anwalt angekündigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Geprüft werde eine Notwehr- beziehungsweise Nothilfelage. In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung hatte der Juwelier erklärt, er habe mit den Schüssen seine Frau retten müssen. Nach dem Überfall war die Polizei ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Anfang April war ein 15 Jahre alter Radfahrer auf der Straße in Celle erstochen worden. Zeugen, die die Attacke beobachtet hatten, hielten damals den Angreifer fest. Der Junge, dessen Familie aus dem Irak stammt, war nach ersten Ermittlungen ein Zufallsopfer. Das Motiv des mutmaßlichen Täters lag zunächst im Dunklen. Die Ermittler fanden laut Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte für eine politische Motivation oder einen rassistischen Hintergrund des Deutschen. Der inzwischen 30-Jährige muss sich vom 6. Oktober an vor dem Landgericht Lüneburg wegen Totschlags verantworten.

