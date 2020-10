Merkwürdige Sprachkonstrukte und leckere Getränke Das ist geblieben von der DDR

30 Jahre Deutsche Einheit: Trotz aller politischer Diskussionen ist längst wieder zusammengewachsen, was zusammengehört. Rede mal einer mit Menschen aus der Nach-Wende-Generation... Was ist geblieben von der DDR in unserem Alltag – und was vielleicht zu Unrecht verschwunden? Und was davon erkennen wir eigentlich als DDR-Hinterlassenschaft? Ein paar Beispiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen des einigen Deutschlands. Von Uwe Gebauer, Frank Polke und Wilfried Sprenger