Tegernsee (dpa) - Nach der Geiselnahme mit zwei Toten am Tegernsee in Oberbayern sind die Hintergründe der Tat noch völlig unklar. Ermittler wollen im Laufe des Tages Details zu dem Fall bekanntgeben.

In der Nacht waren sie damit beschäftigt, zahlreiche Spuren am Tatort zu sichern. Am Dienstagabend hatte ein Mann im Ferienort Tegernsee seine Frau als Geisel genommen, verletzt und bedroht. Im Laufe des Polizeieinsatzes gingen Beamte in die Wohnung, um das Leben der Frau zu retten, wie ein Sprecher der Ermittler sagte. Dabei war der Mann mit einem Messer auf die Polizisten losgegangen - diese erschossen ihn.

Das Leben der Frau konnten die Beamten nicht mehr retten. Nach Angaben des Sprechers hatte sie ihr Lebenspartner zuvor getötet, wahrscheinlich mit dem Messer, wie ein Sprecher sagte.

Die Kriminalpolizei übernahm am Abend die Ermittlungen an dem Tatort im Landkreis Miesbach. Das Landeskriminalamt untersuchte den Schusswaffengebrauch der Beamten.

© dpa-infocom, dpa:201111-99-289206/2