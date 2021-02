Als die ersten alarmierenden Nachrichten um die Welt gingen und immer deutlicher wurde, dass dieses neue, hochansteckende Virus kein Problem war, das ausschließlich China betraf, sorgten sich viele Hilfsorganisationen gleich aus mehreren Gründen. Würde Corona die Flüchtlinge in ihren Lagern noch zusätzlich isolieren? Und: Wie würde sich dieses tückische Virus auf die Spendenbereitschaft der Menschen auswirken? War davon auszugehen, dass sich die reichen Länder nun nur noch mit sich selbst beschäftigen? „Doch dann zeigte sich, dass das Gegenteil der Fall war. 2020 war für den Bereich Flucht und Migration unser mit Abstand erfolgreichstes Spendenjahr“, sagt Dr. Ramona Lenz von der Hilfsorganisation Medico International. Das gilt auch für das Deutsche Rote Kreuz. „Die Spendenbereitschaft war viel, viel höher als im Vorjahr“, berichtet Katharina Puche, eine Sprecherin des DRK. Vor allen Dingen Unternehmen hätten das Rote Kreuz bei seiner Pandemie-Bekämpfung stark unterstützt. „Allein Volkswagen und Siemens haben zusammen fünf Millionen Euro gespendet.“ Ein Teil des Geldes galt auch der Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Camps der Flüchtlinge. Alles gut und auf dem richtigen Weg also? Marie von Manteuffel hat das Lager auf Lesbos zuletzt im Februar vergangenen Jahres besucht. Damals hieß es noch Moria, bestand wie sein Nachfolgecamp aus Zelten und war heillos überfüllt.