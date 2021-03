Westrhauderfehn (dpa) - Ein Haus voller Kugelschreiber: Der Sammler Gerd Reck (58) aus dem ostfriesischen Westrhauderfehn möchte mit Kugelschreibern einen Rekord aufstellen.

«Ich möchte der Mensch mit den meisten Kugelschreibern auf der Welt werden», sagte Reck der Deutschen Presse-Agentur . Nach 27 Jahren hat der gelernte Schweißer nach eigener Schätzung rund 150.000 Kulis zusammen - zählt man nur die Einzelstücke sind es demnach noch mehr als 80.000 Stück. Sie liegen in Wohnzimmer-Vitrinen, stapeln sich in Kisten unterm Dach und füllen meterweise Regale in Recks Hobby- und Partyraum.

Für einen Rekord muss der ostfriesische «Kuli-König» aber wohl noch etwas weiter sammeln. Zwar sind offizielle Rekordwerte nicht bekannt, laut dem Club der Kugelschreibersammler Deutschlands gibt es aber hierzulande «Minensucher» mit mehr als 300.000 Kulis. Die wohl größte bekannte Sammlung soll aktuell ein Däne mit mehr als 500.000 Stiften besitzen, wie Club-Vorsitzender Andreas Hennig auf Anfrage sagte.

