Washington (dpa) - In der Großstadt San Diego an der US-Westküste ist ein 71-Jähriger mit seinem Wagen auf einen Gehsteig geraten und in eine Gruppe Fußgänger gerast. Drei Menschen kamen ums Leben, sechs wurden zudem teils schwer verletzt, erklärte Polizeichef David Nisleit .

Der Fahrer sei festgenommen worden - er stehe im Verdacht, unter Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden zu haben, sagte Nisleit auf einer Pressekonferenz. Bislang sei unklar, wieso der Fahrer von der Straße abgekommen sei.

