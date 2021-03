Immerhin: Die nächtliche Ausgangssperre werde um eine Stunde verkürzt, verkündete Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend. Abends darf man nun bis 22 Uhr draußen bleiben. Die niederländische Tourismusbranche verzeichnete im vergangenen Jahr nur sieben Millionen ausländische Gäste – ein Minus von 65 Prozent im Vergleich zu 2019. „Wie viele Besucher wir in diesem Jahr erwarten können, ist schwer einzuschätzen“, so Jos Vranken, Direktor des Niederländischen Büros für Tourismus und Kongresse (NBTC). Ausgangssperre und Kontaktverbote Im Januar hatte das NBTC drei Szenarien entwickelt – wovon das erste schon überholt ist.