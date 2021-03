Es sind die kleinen Unterschiede, vielleicht ist es auch nur ein Quantum mehr an Konsequenz. Die Wirkung aber, sagt Bernhard Seliger, die Wirkung ist enorm. Südkorea hat die Corona-Pandemie vielleicht nicht vollends, aber doch besser im Griff als Deutschland. Weniger Neu-Infizierte bei weniger Beschränkungen: Der asiatische Musterschüler könnte im Kampf gegen die tückische Seuche durchaus ein Vorbild sein, sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Seit vielen Jahren lebt der gebürtige Münsterländer jetzt dort. 1998 zog er aus dem überschaubaren Osterwick (4700 Einwohner) in die Millionenmetropole Seoul (9,8 Millionen Einwohner). Dort arbeitet der 50-Jährige als Länderrepräsentant der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Testen, testen, testen und mithilfe von Kreditkartendaten, Überwachungskameras und Handydaten versuchen, alle persönlichen Kontakte von Infizierten zu ermitteln und in Quarantäne zu schicken. Das ist der Kern des Erfolgsmodells. Hinzu kommt ein geografischer Vorteil. Südkorea ist an drei Seiten von Meeren umgeben, da lässt sich viel einfacher kontrollieren, wer raus will und wer rein. Die Folge: Die Zahl der Neuinfektionen liegt in dem Land mit seinen 51 Millionen Einwohnern seit Jahresbeginn bei 300 bis 400 Menschen am Tag.