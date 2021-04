Fallersleben (dpa) - Nach dem Zusammenstoß zweiter Loks in Wolfsburg kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Berlin und Hannover weiter zu Störungen.

Am Samstag ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund für die Beeinträchtigungen ist der eingleisige Bahnverkehr zwischen Wolfsburg und Hannover.

Betroffen sind Züge auf der Strecke Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam - sie fallen zwischen Berlin und Hamm (Nordrhein-Westfalen) in beide Fahrtrichtungen aus. Bahnen auf den Strecken von Bonn/Köln/Düsseldorf über Hamm und Hannover nach Berlin sowie von Berlin nach Süddeutschland/Schweiz verspäten sich in beide Fahrtrichtungen. Auch Reisende, die Züge auf der Strecke Binz - Berlin - Hannover - Köln nutzen, müssen sich auf Verspätungen in beide Richtungen einstellen. «Mit diesen Beeinträchtigungen ist noch bis zum Abend zu rechnen», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmorgen.

Am Mittwochabend war am Bahnhof Fallersleben in Wolfsburg eine Lok mit dem Triebfahrzeug eines Güterzuges kollidiert. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Man gehe davon aus, dass die Bergung der Loks bis nach Ostern dauern werde. Es werde ermittelt, wer oder was den Unfall verursacht habe. Ein Strafermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

