Das Thema ist heikel, nahe am Tabu. Wer auch immer es aufgreift, läuft Gefahr, entweder in die Rassismus-Ecke gestellt zu werden oder aber Applaus von unerwünschter Stelle, zum Beispiel von der AfD, zu bekommen. Inzwischen aber gibt es belastbare Studien mit Zahlen, die der Politik neue Aufgaben zuweisen: Das Coronavirus grassiert besonders stark in Wohn­gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit, mit hohem Ausländer- und Migrationsanteil, in Gegenden, die man als soziale Brennpunkte bezeichnet. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hatte bereits im März erläutert, dass ca. 50 Prozent der Coronapatienten auf den Intensivstationen einen Migrationshintergrund aufwiesen. Bestätigt wurden diese Zahlen insofern nicht, als dass die Krankenhäuser keine Statistiken führen mit Herkunft oder Religionszugehörigkeit der Patienten.