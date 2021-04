Eine Viertelstunde vor Prozessbeginn kommt Christoph Metzelder am Düsseldorfer Amtsgericht an. Graues Slim-Sakko, helles Shirt, schwarze Hose, schwarze FFP2-Maske. Metzelder geht aufrecht durch ein Heer von Fotografen, die sich am frühen Morgen vor dem Gerichtsgebäude an der Werdener Straße in Düsseldorf-Oberbilk versammelt haben. Die Verteidigung, heißt es, soll versucht haben, diesen öffentlichen Auftritt zu verhindern und Metzelder einen anderen Eingang zu gewähren. Einen ohne Öffentlichkeit. Der Wunsch sei vom Gericht abgeschlagen worden. Am grauen Van, mit dem er kommt, verabschiedet sich Metzelder von einem älteren Mann, mit ihm hinein geht eine seiner drei Anwälte. Im Gerichtssaal sind einige Pressevertreter und Zuschauer anwesend.