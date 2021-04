Das Amtsgericht Düsseldorf hat den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder für die Weitergabe von kinder- und jugendpornografischen Dateien zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 40-Jährige hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Teilen eingeräumt. Daraufhin wurde der Prozess gegen den 40-Jährigen bereits am ersten Tag beendet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte die Richterin dem Angeklagten klargemacht, dass eine Rechtsbruchprovokation für das Gericht nicht in Betracht komme. Heißt: Die Frau aus Hamburg, der Metzelder kinderpornografische Inhalte per Chat gesendet hatte, also nicht als motivierender Treiber der Chats angesehen werde. Man werde beim Strafmaß aber die „Presseberichterstattung“ berücksichtigen. Sollte Metzelder sich einlassen und gestehen, so die Richterin, käme eine Strafe von zehn bis 12 Monaten ohne Bewährungsauflagen infrage. Dann gesteht Metzelder tatsächlich. Er sagt: Unabhängig von „einigen offenen Fragen bleibt meine tatsächliche Verantwortung“. Er habe sich mit seinem generellen Chatverhalten auseinandergesetzt. Er habe „alles getan“, wie er sagt, dem Gericht „eine Entscheidung zu ermöglichen, die angemessen ist, aber nicht darüber hinausgeht“.