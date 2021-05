Pro: Höhere "Prio" bitte! Gerade in diesem Jahr kommt der Muttertag bzw. Vatertag passend. Viele Eltern beweisen in der Corona-Zeit einen Rund-um-die Uhr-Einsatz, um ihren Kindern zur Seite zu stehen. Wer dies – oft neben dem Erwerbsberuf – schafft, hat es verdient, ein Danke zu hören. Der Muttertag polarisiert: Klischees, Geld­macherei, Idee der Floristen! So wettern die Gegner.