Versicherte werden entlastet

Und die Versicherten? Für sie beginnt das Jahr 2019 mit einer geringeren Beitragszahlung, weil der Gesetzgeber komplett zur paritätischen, sprich hälftigen Finanzierung des Kassenbeitrags zurückgekehrt ist. Nicht nur den allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent, sondern auch den Zusatzbeitrag, der im Schnitt bei weiteren 0,9 Prozent liegt, teilen sich ab dem 1. Januar wieder Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Rentner und Rentenversicherung.

Zusatzbeitrag fallend

Arbeitnehmer und Rentner dürfte zusätzlich freuen, dass sich parallel bei vielen Kassen der Zusatzbeitrag nach unten entwickelt. Dies sorgt bei ihnen für eine weitere Entlastung und mindert zumindest ein wenig die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte neue Belastung der Arbeitgeber und der Rentenversicherung. Unterm Strich geht es um rund sieben Milliarden € , die umverteilt werden.

In diesen Wochen haben die Verwaltungsräte zahlreicher Kassen entschieden, dass ihre Häuser ab 2019 einen geringeren Zusatzbeitrag erheben werden. Den größten Schritt macht die Securvita Krankenkasse, die den Zusatzbeitrag um 0,6 Prozentpunkte nach unten fährt. Bisher gehörte sie mit einem Beitragssatz von 16,3 Prozent zu den teuren Kassen im Land, jetzt hat sie sich mit 15,7 Prozent konkurrenzfähiger platziert.

Die Viactiv kündigte eine Senkung des Zusatzbeitrags um 0,5 Prozentpunkte an. Berücksichtige man auch die neue Parität beim Zusatzbeitrag, könnten Versicherte so bis zu 600 € im Jahr sparen, hieß es aus der Viactiv-Zentrale in Bochum. Mit 1,2 Prozent nähert sich der Zusatzbeitrag der größten Betriebskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen dem Durchschnittswert. Auf der Leistungsseite will man parallel das Angebot ausbauen.

Die Techniker, die bereits bei einem Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent unterwegs war, legte jetzt noch einmal nach und entschied, auf 0,7 Prozent zu gehen. Die Barmer GEK bleibt unverändert bei 1,1 Prozent, DAK und KKH bei 1,5 Prozent. In vielen Fällen sahen die Kassen Luft für eine Beitragssenkung in Höhe von 0,2 Prozentpunkten.

Rücklagen von 21 Milliaden Euro

Gesundheitsminister Jens Spahn dürfte das mit Genugtuung beobachten. Angesichts der Rücklagen in Höhe von 21 Milliarden € , die das Vierfache der Mindestreserve abdecken, hatte er die Kassen aufgefordert, den Zusatzbeitrag zu senken. Die gute Wirtschaftslage ermögliche es, gleichzeitig die Versorgung und die Arbeitsbedingungen zu verbessern sowie die Beitragszahler zu entlasten, sagte Spahn nach Agenturangaben.

Eine Empfehlung, die nicht überall gut ankam. Der Kunde zähle, gab der Viactiv-Vorstandsvorsitzende Reinhard Brücker zu Protokoll. Und: Um das zu wissen, brauchten die Selbstverwaltung und der Vorstand „keine Direktiven aus dem Bundesgesundheitsministerium“.

Die von Spahn angesprochene Wirtschaftslage spielt allerdings bei den Kassenbeiträgen keine so zentrale Rolle, wie man annehmen könnte. In den für die Finanzierung aller Ausgaben im Gesundheitswesen wichtigen Gesundheitsfonds fließen seit 2009 die Beiträge der Arbeitgeber, der anderen Sozialversicherungsträger, der Mitglieder der Krankenkassen sowie ein Bundeszuschuss. Aus dem Fonds erhalten die Kassen die Mittel, die sie benötigen, um die Leistungen für Versicherte zu finanzieren.

Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, verwies schon nach Bekanntgabe der vorläufigen Finanzergebnisse auf 2019 zu erwartende Ausgabensteigerungen und darauf, dass bereits 2018 für jeden vierten Versicherten der Zusatzbeitrag gesunken sei.

Die Kassen sehen kritisch, dass Spahn einerseits Beitragssenkungen einfordert, aber selbst weitere Ausgaben auf den Weg bringt. Änderungen, die beispielsweise im Terminservice- und Versorgungsgesetz vorgesehen sind, gehen mit höheren Arzthonoraren einher. Ein Sprecher der Viactiv wies darauf hin, dass auch eine Entscheidung über den Finanzausgleich im Fonds überfällig sei und eine offensichtliche Ungleichbehandlung der Kassen nicht beseitigt werde.