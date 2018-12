Scheichs und Investoren verändern den Fußball

Ein Erstligaspiel zwischen dem FC Barcelona und Lokalrivale Girona FC außerhalb Kataloniens wäre ein Affront gegenüber den Fans beider Teams. Vergleichbar mit einem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 außerhalb des Ruhrpotts. Und dennoch sahen die jüngsten Pläne der spanischen Liga vor, dass das Katalonien-Derby Ende Januar zwecks Erschließung neuer Märkte im Hard Rock Stadium in Miami – über 7500 Kilometer Luftlinie von der Heimat beider Teams entfernt – stattfindet.

Tickets wurden bereits verkauft und die Werbetrommel gerührt. Nun stoppt ein Streit zwischen Liga und Verband um die Verteilung von Einnahmen den Marketing-Coup. Vorerst. Generell ist das Thema aber nicht vom Tisch und die Umsetzung wohl nur eine Frage der Zeit. Denn es geht um Geld, viel Geld.

Abhängig von Investoren

Die Idee aus Spanien steht exemplarisch für die immer abseitigeren Wege zur Gewinnmaximierung im Profifußball. Mit riesigen Schritten arbeiten Funktionäre und Investoren daran, Vereine zu profitablen Wirtschaftsunternehmen umzubauen. Dies wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Kommerzialisierung des Fußballs, bei der die Fans auf der Strecke bleiben. Während in England, Italien oder Frankreich vielerorts Scheichs und Oligarchen bei Transfers und Personalentscheidungen bereits das letzte Wort und vor allem die benötigten Millionen in der Hinterhand haben, gilt in der Bundesliga zwar noch die 50+1-Regel, nach der die Stimmenmehrheit nicht an einen Kapitalanleger gehen darf.

Doch längst gehören auch in Deutschland großen Unternehmen wie Daimler (VfB Stuttgart) oder Audi, Adidas und Allianz ( FC Bayern München) sowie Einzelpersonen wie Klaus-Michael Kühne (Hamburger SV) Anteile an den Vereinen. Im Gegenzug gibt es kräftige Finanzspritzen. Borussia Dortmund sicherte sich durch den Gang an die Börse Anfang des Jahrtausends sogar 270 Millionen D-Mark. Zudem strebt eine Gruppe um Hannover-96-Präsident Martin Kind an, die 50+1-Regel endgültig zu kippen. Will die Bundesliga in finanzieller Hinsicht international konkurrenzfähig bleiben, ist dies auf Dauer wohl unvermeidbar. Denn die Höhe der Marketing-, Sponsoren- und TV-Einnahmen entscheidet darüber, ob es möglich ist, auch sportlich mitzuhalten.

Die Schere geht auseinander

Die Schere zwischen kleineren Vereinen und den Spitzenklubs geht dabei immer weiter auseinander. Um den Titel spielen in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich jeweils höchstens zwei oder drei Teams – wenn überhaupt. Schuld daran ist neben der Verteilung des nationalen Fernsehgelds die enorme Ausschüttung von Prämien in der Champions-League.

Korruption und Vertuschung Noch extremer als auf Vereinsebene ist der negative Einfluss des Geldes auf die großen internationalen Verbände Fifa und Uefa. Diese fallen immer wieder durch undurchsichtige Vergaben großer Turniere und verschleppte Verfahren beim Financial Fairplay auf. Die amerikanische Justiz hat in den vergangenen Jahren mehrere Ex-Fifa-Funktionäre wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt. Insgesamt seien seit 1991 mehr als 150 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen, hieß es nach einem Dutzend Festnahmen im Jahr 2015. Und auch der DFB steht im Verdacht, bei der Vergabe zur Weltmeisterschaft 2006 mit Schmiergeldzahlungen seinem Glück auf die Sprünge geholfen zu haben. ...

Der FC Bayern kassierte in der vergangenen Saison Fernsehgelder in Höhe von rund 78 Millionen Euro, RB Leipzig bekam trotz Europa-League-Teilnahmen vergleichsweise niedrige 29,6 Millionen Euro ausgezahlt. Und dennoch kriegen gerade die großen Vereine den Hals nicht voll. Die Münchener ließen nach Angaben des „Spiegel“ sogar die Folgen eines Austritts aus der Bundesliga zugunsten der Teilnahme an einer potenziell noch lukrativeren europäischen Superliga prüfen.

Der Fan verliert

Auch PR-Reisen nach China, Japan oder in die USA und die Zerstückelung der Spieltage dienen einzig dem Zweck, noch höhere Einnahmen zu generieren. Dass in Spanien einzelne Spiele am Wochenende erst kurz vor Mitternacht enden und in Deutschland viele Ultras den Montagabend als Bundesligatermin boykottieren, wird von Funktionären hingenommen.

Dass Live-Spiele sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League mit wenigen Ausnahmen hinter dem Vorhang des Pay TV verschwinden und Fans gleich drei Abos verschiedener Anbieter benötigen, um die Spiele ihrer Mannschaft zu verfolgen, ist sogar gewollt. Die Uefa hat nun sogar einen dritten Europapokal-Wettbewerb ab 2021 angekündigt. Die Rechnung: Mehr Spiele, mehr Zuschauer, mehr Einnahmen.

Rasante Entwicklung

Die Kommerzialisierung des Fußballs ist beileibe kein neues Phänomen. Bereits seit Mitte der 1970er Jahre laufen Bundesligisten mit Werbung auf dem Trikot auf. Fernsehgelder aus der Bundesliga-Berichterstattung gibt es sogar schon seit 1965. Allerdings bewegten sich die Beträge lange auf einem moderaten Niveau. Erst seit Ende der 1990er Jahre sind die Summen explodiert. War 1996 der 21 Millionen Euro teure Transfer des Engländers Alan Shearer zu Newcastle United ein absoluter Rekord, zahlte Paris Saint-Germain im Jahr 2017 mit 222 Millionen Euro mehr als das Zehnfache für den Brasilianer Neymar.

Gierige Profis

Obwohl in dieser Zeit auch die Fußballergehälter kräftig gestiegen sind, kommt es immer häufiger vor, dass sich Spieler von ihren Vereinen „wegstreiken“, nur um woanders noch mehr zu verdienen. Borussia Dortmund musste sich in jüngster Vergangenheit gleich zweimal mit dieser Taktik auseinandersetzen. Sowohl Ousmane Dembélé als auch Pierre-Emerick Aubameyang waren mit ihren Erpressungsversuchen erfolgreich und durften letztlich wechseln. Ein fatales Zeichen – gerade für Vereine, die ihre besten Spieler abgeben müssen, um finanziell mithalten zu können.

Rote Linie ist erreicht

Trotz der bedenklichen Entwicklung ist die Strahlkraft des Fußballs auf den ersten Blick ungebrochen. Volle Stadien, Rekord-Merchandise-Erlöse und die steigende Zahl der verkauften Pay-TV-Abos scheinen das zu belegen. Eine Studie, in der das Deutsche Institut für Sportmarketing im Jahr 2017 fast 20 000 Fußballanhänger befragte, zeigt jedoch: Die Fans haben genug. 51 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich vom Profi-Fußball abwenden wollen, wenn die Kommerzialisierung weiter voranschreitet.

Es ist ein Hoffnungsschimmer – denn nur ein Aufstand der Fans kann die Entwicklung ein Stück weit eindämmen und den Fußball wieder in den Mittelpunkt rücken. Passiert weiterhin nichts, ist es eine Frage der Zeit, bis ein Champions-League-Finale in New York oder ein Derby zwischen Schalke und Dortmund in Peking stattfindet.