Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es gegen Mittag um 0,35 Prozent auf 22.701,01 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,24 Prozent ein.

Beiersdorf waren vorbörslich nach den Zahlen noch klar im Plus, verloren zuletzt aber 0,7 Prozent. Der Nivea- und Tesa-Hersteller wuchs 2018 dank guter Geschäfte in allen Bereichen - und das trotz des starken Euro. Allerdings sei die nachlassende Dynamik im Schlussquartal ein eher negatives Signal für 2019, erklärte Analyst Andrew Wood von Bernstein Research.

Mit plus 3,2 Prozent setzten sich im MDax die Metro-Anteile an die Index-Spitze. Die Erlös-Kennziffern des Handelskonzerns kamen bei Analysten wie Händlern gut an. Gelobt wurde die Entwicklung in Russland und Asien.

Nach ihrem hohen Vortagesgewinn legten die Aktien der Deutschen Bank wieder den Rückwärtsgang ein. Börsianer führten die Kursschwäche von zuletzt 1,7 Prozent auf Aussagen der Societe Generale über ein schwaches Kapitalmarktgeschäft Ende 2018 zurück.

Stahlwerte fielen nach einer weiteren Gewinnwarnung der österreichischen Voestalpine. Salzgitter verloren 1,7 Prozent, Thyssenkrupp 1 Prozent und Klöckner & Co 0,6 Prozent. Schwach präsentierten sich zudem die Aktien der Autobauer. Volkswagen und Daimler verloren jeweils 1,3 Prozent und BMW 0,7 Prozent. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump offenbar dazu neigt, neue Einfuhrzölle auf Autos zu erheben.