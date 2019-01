Die Bahn will 22.000 neue Mitarbeiter einstellen. Wie beurteilen Sie diese Ankündigung?

Karl-Peter Naumann: Zunächst einmal ist diese Zahl realistisch. Alleine in den Werkstätten fehlen 6000 bis 7000 Arbeiter. Zudem ist das Bahn-Personal im Schnitt älter als in vielen anderen Unternehmen. Deshalb braucht es frisches Blut. Die Frage ist, ob die Bahn es schafft, die Leute am Arbeitsmarkt zu bekommen? Es kann gelingen, wenn man – wie schon in der Vergangenheit – erneut auf qualifizierte Asylbewerber setzt.

Auch der Service soll zeitnah verbessert werden. Kann dies innerhalb weniger Monate gelingen?

Naumann: Bei der Planung muss die Bahn deutlich nachlegen und an Strukturen arbeiten. Wenn man bedenkt, dass sie schon seit drei Jahren an einem neuen System zur Information der Fahrgäste arbeitet, kann man sich vorstellen, dass das nicht von heute auf morgen umsetzbar ist.

Können die Maßnahmen zu höherer Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit führen?

Naumann: Die Maßnahmen sind richtig, aber der Kern des Problems ist ein anderer: der Ausbau der Infrastruktur. Wenn die Bahnstrecke Münster–Lünen wegen eines Dammrutsches und der Eingleisigkeit mal wieder nicht befahrbar ist, dann muss man politische Entscheidungen in der Vergangenheit hinterfragen. Als vor 20 Jahren das Gleis saniert wurde, hat man sich dagegen entschieden ein zweites Gleis zu legen. Das war dumm. Hinzu kommt, dass in Deutschland das Planungsrecht viel zu langsam ist. Bauprojekte dauern oft eine Ewigkeit.