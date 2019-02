Der Leitindex gab am Ende um 0,04 Prozent auf 11.176,58 Punkte nach - und blieb so in seiner engen Spanne der vergangenen Tage.

Laut Marktanalyst David Madden von CMC Markets kam an den Aktienmärkten keine Kauflaune auf, weil es auch konjunkturell keine guten Nachrichten gab. Die Industrieaufträge in den USA waren im November überraschend gefallen und in der Eurozone wiesen Indikatoren ebenfalls auf eine schwächere wirtschaftliche Dynamik hin. Die größte Aufmerksamkeit zog daher im Dax weiter die Aktie von Wirecard auf sich - nun wieder mit einer stattlichen Erholung vom jüngsten Kurseinbruch, weil sich der Zahlungsabwickler vehement gegen den Vorwurf eines angeblichen Bilanzierungsverstoßes wehrte.

Wenn auch mit anderem Vorzeichen, ging es in der zweiten Börsenreihe am Montag ebenfalls zögerlich zu: Der MDax pendelte im Tagesverlauf um die Gewinnschwelle, brachte aber schließlich ein Plus von 0,19 Prozent auf 23.791,11 Punkte über die Ziellinie.