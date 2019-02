Dax nimmt Rally wieder auf

Der Leitindex knüpfte an die Gewinne vom Jahresbeginn an und stieg um 1,71 Prozent auf 11.367,98 Zähler. Der MDax kletterte um 1,31 Prozent auf 24.102,46 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November.

«Es sieht allerdings danach aus, als wäre dieser Anstieg überwiegend technisch getrieben», sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets . So könnte der kontinuierliche Kursanstieg im Verlauf des Tages immer mehr Anleger aufgeschreckt haben, die auf fallende Kurse gesetzt haben, vermutete der Analyst. Das verstärkt die Aufwärtsbewegung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Dienstag um 1,57 Prozent vor. In Paris kletterte der Cac 40 um 1,66 Prozent und in London schloss der «Footsie» Index sogar gut 2 Prozent höher.

Der Merck-Konzern wurde auf der Suche nach Partnern für ein wichtiges Pharma-Forschungsprojekt fündig. Künftig arbeiten die Darmstädter mit dem britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline in der Immunonkologie zusammen. Die Anleger honorierten dies, die Aktien gewannen gut 3 Prozent.

Papiere von Wirecard setzten die Erholung vom Wochenbeginn fort, sie gewannen an der Dax-Spitze gut 7 Prozent. Der zuletzt unter Druck stehende Zahlungsabwickler hatte sich erneut vehement gegen Vorwürfe rund um angebliche Bilanzierungsverstöße gewehrt. Das hatte Investoren merklich beruhigt.

Zu den wenigen Verlierern im Dax zählten die Aktien von Infineon, die um 0,6 Prozent nachgaben. Der Chip-Hersteller rechnet im laufenden Quartal mit einem deutlichen Rückgang der Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal.

Im MDax brachen Aktien von Salzgitter nach einer enttäuschenden Gewinnprognose um fast 9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Sommer 2016 ein.

Für die Anteile von Hannover Rück ging es leicht abwärts. Der weltweit viertgrößte Rückversicherer meldete zwar für 2018 wieder einen Milliardengewinn und bekräftigte die Jahresziele, doch Analysten nannten den Dividendenvorschlag etwas zurückhaltend.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 142,08 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 165,47 Punkte zu. Der Eurokurs gab etwas nach. Die Gemeinschaftswährung wurde am Abend mit 1,1407 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1423 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8754 Euro gekostet.