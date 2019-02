Zuletzt trat der Dax mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 11.167,57 Zähler quasi auf der Stelle. Die Beschäftigung in den USA ist im Januar überraschend stark gestiegen.

Für den Dax setzte sich damit die jüngste Stagnation fort. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von gut einem Prozent ab.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 23.769,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab moderat nach. Im Blick stehen unverändert die US-chinesischen Handelsgespräche in Washington.

Mit Blick auf die Unternehmen ist die Deutsche Bank erneut in den Fokus gerückt. Nach einem laut Analysten schwachen Anleihengeschäft des Geldhauses im vierten Quartal fiel der Aktienkurs um 3,7 Prozent an das Ende des Dax. Thyssenkrupp lagen mit einem Aufschlag von knapp 3 Prozent an der Dax-Spitze. Konzernchef Guido Kerkhoff räumte auf der Hauptversammlung Versäumnisse ein und gelobte Besserung.

Für die Aktien von Daimler ging es nach einem positiven Analystenkommentar um 1,4 Prozent nach oben. Die Papiere von Adidas büßten 2,9 Prozent ein. Die Großbank UBS äußerte sich skeptisch zum Nordamerika-Geschäft des Sportartikelherstellers.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,05 Prozent am Donnerstag auf 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 142,24 Punkte.

Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 165,06 Punkte nach. Der Euro zeigte sich stabil. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1470 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1488 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8705 Euro gekostet.