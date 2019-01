Überreicht wurde die Auszeichnung am Freitagabend im Rahmen e ines Neujahrsempfangs von Marketing-Club-Präsident Thomas Hans und seinem Vizepräsidenten Albert Hirsch in Münster-Coerde. Um den Preis hatten sich im vergangenen Herbst insgesamt rund 30 Unternehmen beworben.

„Der Marketing-Preis 2019 ist für unser Unternehmen eine besondere Bestätigung unserer Arbeit“, freute sich Noventum-Geschäftsführer Uwe Rotermund. Noventum wurde 1996 in Münster gegründet und ist mit inzwischen mehr als 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. Darüber hinaus arbeite ein selbstständiges Partnerunternehmen in Luxemburg, teilte der Marketing-Club mit.

Zu den Noventum-Kunden zählen nach eigenen Angaben Dax-Konzerne, mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.

Mit dem Preis würdigt der Marketing-Club herausragende regionale Marketing-Leistungen von Unternehmen aus dem Münsterland, dem Osnabrücker Land und dem südlichen Emsland. Der Preis wurde nunmehr zum zehnten Mal vergeben. „Durch die Nutzung der eigenen Erfahrung und Kompetenz ist es Noventum Consulting gelungen, erfolgreiche Beratungsthemen im Bereich Employer Branding für seine Kunden zu generieren“, würdigte Hirsch die Leistung.