39 Brauereien kamen hinzu, die meisten waren es mit 14 in Nordrhein-Westfalen. Allerdings trinken die Deutschen immer weniger Bier.

Nach den jüngsten Zahlen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, wuchs die Zahl der Brauereien mit bundesweit 2,6 Prozent 2018 nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Der Trend bleibt jedoch: Vor allem in den Großstädten entstehen kleine Spezialitätenbrauereien, die aromatisches Craft Beer anbieten. Dominiert wird der deutsche Biermarkt indes von Großunternehmen.

Unverändert ist Bayern das Bundesland mit den meisten Brauereien. Im vergangenen Jahr waren es 654, das waren 9 mehr als im Vorjahr. Baden-Württemberg (206) liegt an zweiter Stelle, NRW an dritter (155). In Nordostdeutschland gibt es die wenigsten Brauereien. Mecklenburg-Vorpommern hat nur 22, eine weniger als im Vorjahr.

Im Schnitt wurden in Deutschland je Einwohner 94 Liter Bier verkauft; der Hitzesommer 2018 hatte die Bundesbürger erstmals seit langem etwas bierdurstiger gemacht. Das waren aber immer noch 13 Liter weniger als zehn Jahre zuvor - alkoholfreies Bier jeweils nicht eingerechnet. In Bayern wurde bundesweit das meiste Bier verkauft, knapp 25 Millionen Hektoliter.