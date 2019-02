Bei der Warenhauskette Kaufhof haben Betriebsräte und die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch erstmals die Mitarbeiter über die Pläne der Geschäftsführung zum Stellenabbau informiert. Bundesweit habe es 96 Betriebs­versammlungen geben, teilte Verdi mit.

Auch in der münsterischen Filiale hätten sich Mitarbeiter klar gegen den im Januar angekündigten Personalabbau von 2600 Vollzeitstellen positioniert, berichtete Gewerkschaftssekretär Michael Sievers unserer Zeitung. Wegen der Betriebsversammlung war die Filiale am Morgen rund eine Stunde lang geschlossen. Sievers lehnte vor allem etwaige betr iebsbedingte Kündigungen ab. Auch sei der angekündigte Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag zu verurteilen. „So sind die Probleme nicht zu lösen“, erklärte der Gewerkschaftssekretär. Von der Unternehmensspitze verlangte Sievers, „endlich ein tragfähiges Zukunftskonzept“ vorzulegen.

Im November waren Kaufhof und Karstadt zu einem Gemeinschaftsunternehmen fusioniert worden. Im Januar hatte dann der Vorstandschef des neuen Handels­riesen, Stephan Fanderl, den Ausstieg aus dem Flächen­tarifvertrag als „gegenwärtig alternativlos“ bezeichnet. Dies sei „keine grundsätz­liche Ablehnung von Tarifverträgen“, versicherte er damals. Er strebe in einem nächsten Schritt eine auf die Notlage von Kaufhof zu­geschnittene Tariflösung an, also einen Haustarifvertrag.