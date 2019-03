Dax klettert auf Jahreshoch

Der Dax stieg schon im frühen Handel auf ein Jahreshoch und baute danach die Gewinne noch etwas aus. Mit einem Plus von zuletzt ein Prozent auf 11.630,52 Punkte schaffte der Leitindex erstmals seit Anfang November wieder den Sprung über die runde Marke von 11.600 Zählern.

Eine Umfrage unter kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben Chinas ist im Februar etwas besser ausgefallen als erwartet. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an. Bereits die Börsen Asiens gingen mit Gewinnen in das Wochenende.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,90 Prozent auf 24.605,56 Zähler und erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand in diesem Jahr. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,66 Prozent vor.

Gesucht waren vor allem die Papiere konjunkturabhängiger Unternehmen. So legten im Dax die Titel von Covestro, BASF, Daimler, Continental, Infineon und Lufthansa überdurchschnittlich zu.

Kurz vor dem Wochenende stehen noch einige potenziell marktbewegende Konjunkturzahlen aus den USA an. Der Fokus dürfte sich vor allem auf eine monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan richten sowie auf den Einkaufsmanager-Index ISM, beide Daten für den Februar.

Auf der Unternehmensseite sorgte der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall für Aufsehen. Dieser hat 2018 profitabler gewirtschaftet als ein Jahr zuvor. Der Kurs legte um mehr als sieben Prozent zu und zog auch die Papiere anderer Autozulieferer wie Norma, Hella und Schaeffler mit nach oben.

Freenet verteuerten sich um gut vier Prozent. Anleger zeigten sich erneut erleichtert, dass sich der Telekomanbieter wohl nicht finanziell an einer milliardenschweren Übernahme seiner Beteiligung Sunrise beteiligt.

Nach dem Start einer Mobilitäts-App von Sixt stieg deren Aktienkurs um rund acht Prozent und lag an der Spitze des SDax der 70 kleineren Börsentitel. Die Anwendung integriert die Autovermietung, das Car-Sharing und den Taxiruf «Ride-Hailing».

Die beiden Medienpapiere ProSiebenSat.1 und RTL legten um 1,8 beziehungsweise 1,2 Prozent zu. Händler verwiesen auf hohe Kursgewinne des britischen Werbekonzerns WPP nach soliden Quartalszahlen.