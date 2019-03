Airbus startet Lufttaxi-Modellprojekt in Ingolstadt

Ingolstadt (dpa) - In den von Autos verstopften Innenstädten soll es bald eine neue Alternative im Nahverkehr geben. In der Region Ingolstadt wird dafür in den kommenden Monaten ein Lufttaxi-Modell von Airbus auf seine Praxistauglichkeit getestet.