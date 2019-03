Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Handelsstart am Dienstag seine Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Rückenwind gab ein Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und der Europäischen Union (EU), der die irische Grenzfrage betrifft.