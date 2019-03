Die Aufnahme von Fusionsgesprächen trieb die Papiere der beiden Banken an. Gegen Mittag gewannen Deutsche Bank auf Platz zwei im Dax hinter Thyssenkrupp 3,7 Prozent, Commerzbank kletterten als bester MDax-Wert um 6,9 Prozent.

JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein schrieb, die Commerzbank sei für jede am attraktiven deutschen Markt interessierte Bank eine gute Wahl. Er rechnet im Erfolgsfall mit einem Bewertungsaufschlag für die Commerzbank-Papiere und lobte ihr Chance/Risiko-Profil.

Der Dax gab zuletzt um 0,18 Prozent nach auf 11 664,99 Punkte nach. Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,19 Prozent auf 25 199,30 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 notierte quasi unverändert.

Der angeschlagene Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni sorgte abermals für negative Schlagzeilen. Der Start ins neue Jahr ging gründlich daneben. Die Leoni-Titel brachen zeitweise um mehr als 20 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit 2010.

Die Papiere der DWS wurden von der Möglichkeit der Bankenfusion befeuert und stiegen um mehr als 9 Prozent. Laut Insidern könnte sich die Deutsche Bank bei einem Zusammenschluss mit der Commerzbank von ihrer Fondstochter trennen.

An diesem Montag wurden die Anfang März bekannt gegebenen Änderungen in der Dax-Familie umgesetzt. Der Bremsen-Spezialist Knorr-Bremse und der Chipentwickler und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor sind seit Montag in dem Index der mittelgroßen Werte MDax. Im Gegenzug mussten Salzgitter und der Autozulieferer Schaeffler in den SDax wechseln. Im Dax blieb alles beim Alten.