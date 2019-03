Wie Boeing in die Krise stürzte

Washington/Chicago -

Von Friedemann Diederichs

Flugzeug-Bauer Boeing hat ein Image-Problem. Nachdem zwei seiner Maschinen in kürzester Zeit in Abstürze verwickelt waren, spricht der frühere Präsidentschaftskandidat der USA Ralph Nader von „krimineller Serien-Nachlässigkeit“. Liegt es am Konkurrenzkampf gegen den Dauer-Rivalen Airbus?