In einzelnen Produkten könnten Aflatoxin-Gehalte nicht ausgeschlossen werden. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen.

Wie das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um folgende Artikel: „babylove Granatapfel-Mango in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat“ (Mindesthaltbarkeitsdatum 15.10.2020), „babylove Pfirsich-Maracuja in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat“ (MHD: 16.10.2020), „babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat“ (MHD: 16.10.2020), „babylove Erdbeere-Banane in Apfel mit Müsli, 90 g, ab 1 Jahr (Quetschbeutel)“ (MHD: 16.10.2020 und 17.10.2020).

Kunden können die Packungen ungeöffnet oder angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen, der Kaufpreis wird erstattet.

Die Ware wurde bundesweit in allen Filialen der Drogeriemarktkette verkauft. Zur potenziellen Gesundheitsgefahr erklärte dm : „Diese Stoffe können die Gesundheit beeinträchtigen, wenn sie über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte, die von verschiedenen Schimmelpilzen gebildet werden. Schimmel kann sich beispielsweise durch falsche Lagerung bilden.” Die Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten sollten nicht verfüttert werden.